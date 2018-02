Ученые предполагают наличие больших запасов воды на обратной стороне Луны

Полученные результаты могут помочь исследователям понять происхождение воды Луны и как легко ее использовать в качестве ресурса. Если у Луны достаточно воды, и если это разумно удобно, будущие исследователи могут использовать ее в качестве питьевой воды или превратить ее в водород и кислород для ракетного топлива или кислорода, чтобы дышать.Результаты противоречат некоторым более ранним исследованиям, в которых предполагалось, что на полярных широтах Луны обнаружено больше воды и что сила водного сигнала восковая и ослабевает по лунному дню (29,5 дня Земли). Связав их вместе, некоторые исследователи предположили, что молекулы воды могут «прыгать» через лунную поверхность, пока не попадут в холодные ловушки в темных кратерах вблизи северных и южных полюсов.Новый вывод широко распространенной и относительно неподвижной воды предполагает, что он может присутствовать в основном как ОН, более реактивный относительно Н2О, состоящий из одного атома кислорода и одного атома водорода. OH, также называемый гидроксилом, не остается надолго, предпочитая атаковать молекулы или прикладывать к ним химически. Следовательно, гидроксил должен быть извлечен из минералов для его использования.Исследование также предполагает, что любая H2O, присутствующая на Луне, не свободно прикрепляется к поверхности.«Поставив некоторые ограничения на то, насколько мобильна вода или ОН на поверхности, мы можем помочь ограничить, сколько воды может достичь холодных ловушек в полярных регионах», - сказал Майкл Постон из Юго-западного научно-исследовательского института в Сан-Антонио, штат Техас.Сортировка того, что происходит на Луне, также может помочь исследователям понять источники воды и ее долговременное хранение на других каменистых телах всей Солнечной системы.Исследователи все еще обсуждают, что результаты говорят им об источнике воды Луны. Результаты указывают на OH и / или H2O, создаваемые солнечным ветром, попадающим на лунную поверхность, хотя команда не исключила, что OH и / или H2O могут исходить от самой Луны, медленно высвобождающейся из глубин внутри минералов, где она была заблокирована с момента образования Луны.