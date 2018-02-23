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Ученые предполагают наличие больших запасов воды на обратной стороне Луны

Новый анализ данных двух лунных миссий свидетельствует о том, что вода на Луне широко распространена по поверхности и не ограничивается конкретным регионом или типом местности, хотя она не всегда легко доступна.

Ученые предполагают наличие больших запасов воды на обратной стороне Луны


Полученные результаты могут помочь исследователям понять происхождение воды Луны и как легко ее использовать в качестве ресурса. Если у Луны достаточно воды, и если это разумно удобно, будущие исследователи могут использовать ее в качестве питьевой воды или превратить ее в водород и кислород для ракетного топлива или кислорода, чтобы дышать.

Результаты противоречат некоторым более ранним исследованиям, в которых предполагалось, что на полярных широтах Луны обнаружено больше воды и что сила водного сигнала восковая и ослабевает по лунному дню (29,5 дня Земли). Связав их вместе, некоторые исследователи предположили, что молекулы воды могут «прыгать» через лунную поверхность, пока не попадут в холодные ловушки в темных кратерах вблизи северных и южных полюсов.

Новый вывод широко распространенной и относительно неподвижной воды предполагает, что он может присутствовать в основном как ОН, более реактивный относительно Н2О, состоящий из одного атома кислорода и одного атома водорода. OH, также называемый гидроксилом, не остается надолго, предпочитая атаковать молекулы или прикладывать к ним химически. Следовательно, гидроксил должен быть извлечен из минералов для его использования.

Исследование также предполагает, что любая H2O, присутствующая на Луне, не свободно прикрепляется к поверхности.

«Поставив некоторые ограничения на то, насколько мобильна вода или ОН на поверхности, мы можем помочь ограничить, сколько воды может достичь холодных ловушек в полярных регионах», - сказал Майкл Постон из Юго-западного научно-исследовательского института в Сан-Антонио, штат Техас.

Сортировка того, что происходит на Луне, также может помочь исследователям понять источники воды и ее долговременное хранение на других каменистых телах всей Солнечной системы.

Исследователи все еще обсуждают, что результаты говорят им об источнике воды Луны. Результаты указывают на OH и / или H2O, создаваемые солнечным ветром, попадающим на лунную поверхность, хотя команда не исключила, что OH и / или H2O могут исходить от самой Луны, медленно высвобождающейся из глубин внутри минералов, где она была заблокирована с момента образования Луны.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 21:53
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