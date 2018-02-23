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Алена Шишкова поздравила мужчин с 23 февраля эротическим фото

Знаменитая отечественная модель Алёна Шишкова обнародовала в рамках Instagram эротический снимок, которым и поздравила всю мужскую половину с 23 февраля.

Алена Шишкова поздравила мужчин с 23 февраля эротическим фото

На фото Шишкова запечатлена в соблазнительном чёрном купальнике. Для съемки известная модель возле бассейна приняла сексуальную позу. Снимок знаменитость подписала словами поздравления. Алёна оставила маленький пост, написав всего несколько слов. Фанаты оценили поздравление, а также поблагодарили модель. Поклонники сказали, что Шишкова в любом виде выглядит превосходно. Но были и такие интернет-пользователи, которые раскритиковали модель, написав, что она о празднике вспомнила только вечером.

Стоит напомнить, что ранее Алена обнародовала в рамках Instagram фото, на котором изображена обнаженной, только чуть прикрывшись простынею. Знаменитость сидит спиной к объективу камеры, на которой можно рассмотреть татуировку. Эту публикацию Алена не стала подписывать.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:12
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