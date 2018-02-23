Виктория Бекхэм создала модный тренд на фото из туалета

Британская модель на неделе моды, в Нью-Йорке, находясь в туалете, сделала фото. Данным образом, в Instagram появился своеобразный флешмоб. На снимке под дверью кабинки видно только ноги знаменитости в белых шлепках. Звезда в комментарии пояснила, что у неё перерыв.Спустя некоторое время фото из туалета продемонстрировала видеоблогер Марьяна Ро, которая имеет более 5 миллионов подписчиков. На данной публикации она запечатлена в золотистой маске сидя в белом халате, при этом оголила свои ноги. Известный турецкий фотограф Мерт Алас продолжил данный флешмоб и добавил снимок посещающей уборную Мадонны. Фото ранее нигде не публиковалось.