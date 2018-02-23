Равшана Куркова поразила всех рваным платьем
Равшана Куркова примерила на себя новый образ, надев рваное платье приятного персикового цвета. В среде поклонников новый образ произвел фурор.
На днях актриса опубликовала ролик, где на ней красуется необычное рваное платье. В ролике актриса выглядит обворожительной, изящной девушкой, веселой и сексуальной. «Балдежного настроения в ленту» она пожелала и своим подписчикам.
В ответ фолловеры принялись осыпать Равшану комплиментами. «Узбечка! Горжусь Равшаной!», «Красотка», «Как всегда прекрасна», «Эталон красоты». А кто-то даже поинтересовался у актрисы, где можно приобрести подобное платье.
Не так давно Куркова уже удивляла своих фанатов, представ перед ними блондинкой. Правда, после оказалось, что это был лишь парик для одной из ролей.
На днях актриса опубликовала ролик, где на ней красуется необычное рваное платье. В ролике актриса выглядит обворожительной, изящной девушкой, веселой и сексуальной. «Балдежного настроения в ленту» она пожелала и своим подписчикам.
В ответ фолловеры принялись осыпать Равшану комплиментами. «Узбечка! Горжусь Равшаной!», «Красотка», «Как всегда прекрасна», «Эталон красоты». А кто-то даже поинтересовался у актрисы, где можно приобрести подобное платье.
Не так давно Куркова уже удивляла своих фанатов, представ перед ними блондинкой. Правда, после оказалось, что это был лишь парик для одной из ролей.