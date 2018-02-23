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Равшана Куркова поразила всех рваным платьем

Равшана Куркова примерила на себя новый образ, надев рваное платье приятного персикового цвета. В среде поклонников новый образ произвел фурор.
Равшана Куркова поразила всех рваным платьем


На днях актриса опубликовала ролик, где на ней красуется необычное рваное платье. В ролике актриса выглядит обворожительной, изящной девушкой, веселой и сексуальной. «Балдежного настроения в ленту» она пожелала и своим подписчикам.

В ответ фолловеры принялись осыпать Равшану комплиментами. «Узбечка! Горжусь Равшаной!», «Красотка», «Как всегда прекрасна», «Эталон красоты». А кто-то даже поинтересовался у актрисы, где можно приобрести подобное платье.

Не так давно Куркова уже удивляла своих фанатов, представ перед ними блондинкой. Правда, после оказалось, что это был лишь парик для одной из ролей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 21:42
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