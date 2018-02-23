Равшана Куркова поразила всех рваным платьем

На днях актриса опубликовала ролик, где на ней красуется необычное рваное платье. В ролике актриса выглядит обворожительной, изящной девушкой, веселой и сексуальной. «Балдежного настроения в ленту» она пожелала и своим подписчикам.В ответ фолловеры принялись осыпать Равшану комплиментами. «Узбечка! Горжусь Равшаной!», «Красотка», «Как всегда прекрасна», «Эталон красоты». А кто-то даже поинтересовался у актрисы, где можно приобрести подобное платье.Не так давно Куркова уже удивляла своих фанатов, представ перед ними блондинкой. Правда, после оказалось, что это был лишь парик для одной из ролей.