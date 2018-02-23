Искусственный шерстяной покров белого медведя сделал кролика невидимым для тепловизора

Как известно, термоизоляционные свойства шерстяного покрова белых медведей настолько хороши, что временами их не удается узреть даже при помощи тепловой камеры. Структура волосков шерсти хищника позволяет эффективно и надолго сохранить тепло в условиях постоянного холода. Все дело в полости, которая находится в середине волоска и составляет 40 мкм, при общей толщине волоска в 100 мкм.Китайские ученые во главе с руководителем группы Хао Баи решили разработать аналогичную структуру волокон, чтобы создать искусственную термоизоляционную ткань. Для этого разработчики использовали волокна, которые получили из фибриона, то есть белка, выделяемого насекомыми. Из такого белка, к примеру, состоит шелк.В процессе тестирования термоизоляционной ткани оказалось, что при помощи волокон, имеющих толщину полости хотя бы 20 микрон, удается добиться минимальной потери тепла. Такая ткань показала эффективность теплоизоляции как при низкой температуре (до -20 градусов по Цельсию), так и при высоких (не более 80 градусов). Чтобы увеличить эффективность теплоизоляции, специалисты предложили создать многослойные ткани.В доказательство того, что данную ткань можно использовать для изготовления теплоизолирующей одежды, ученые провели тест с кроликом. Животное прикрыли фрагментом пористой ткани и измерили поверхность его тела, накрытого материей тепловизором. Эксперимент провели при разных температурных условиях: при 40 градусах Цельсия с плюсом и при 10 с минусом. Тело подопытного, прикрытое тканью, оставалось почти полностью незаметным для тепловых инфракрасных камер.Авторы разработки отметили, что пористая материя не только не рассеивает тепло, но также позволяет ей дышать и повышает износостойкость. В будущем, по расчетам экспертов, данную ткань можно будет использовать при изготовлении обычной одежды, которая поможет сократить на 50% потребление энергии при обогреве.