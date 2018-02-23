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Ученые выяснили, кем были строители Стоунхенджа

Группа ученых из США и Европы установила, кто строил легендарный британский Стоунхендж. И оказалось, что это – вовсе не британцы.
Ученые выяснили, кем были строители Стоунхенджа


Группа ученых в количестве 144 человек долгое время проводили крупное исследование и делали множество ДНК-анализов обитателей доисторической Европы. Судя по результатам, Стоунхендж построили вовсе не аборигены туманного Альбиона.

Ученые, опираясь на результаты исследований, полагают, что будущие строители попали на британские острова с континента и ассимилировали британцев, которые умели лишь охотиться и заниматься собирательством. «Пришельцы» были темноволосыми и смуглыми. По мнению ученых, приблизительно 1,5 тысячи последующих лет они составляли почти все население Британии.

Следующие 4-4,5 тысячи лет население снова изменилось: практически 90% местного контингента составили выходцы из Центральной Европы. Позже они заселили всю Западную Европу.

А коренные жители древней Британии, по мнению генетиков, сократились либо в силу изменений климата и упадка сельского хозяйства, либо в силу принесенной извне эпидемии.
Наука
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 20:10
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