Ученые выяснили, кем были строители Стоунхенджа

Группа ученых в количестве 144 человек долгое время проводили крупное исследование и делали множество ДНК-анализов обитателей доисторической Европы. Судя по результатам, Стоунхендж построили вовсе не аборигены туманного Альбиона.Ученые, опираясь на результаты исследований, полагают, что будущие строители попали на британские острова с континента и ассимилировали британцев, которые умели лишь охотиться и заниматься собирательством. «Пришельцы» были темноволосыми и смуглыми. По мнению ученых, приблизительно 1,5 тысячи последующих лет они составляли почти все население Британии.Следующие 4-4,5 тысячи лет население снова изменилось: практически 90% местного контингента составили выходцы из Центральной Европы. Позже они заселили всю Западную Европу.А коренные жители древней Британии, по мнению генетиков, сократились либо в силу изменений климата и упадка сельского хозяйства, либо в силу принесенной извне эпидемии.