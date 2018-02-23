Ученые нашли способ кровью молодых животных омолаживать мозг

На основании более ранних экспериментах на мышах, проведенных специалистами Калифорнийского университета из Сан-Франциско, определено положительное воздействие на функции мозга пожилых сородичей кровью более юных особей - подростков. Основываясь на этом материале, ученые провели новые исследования, в результате которых выяснено, что способствующая мозговой активности регуляция генов, проходит под воздействием на ее белка Tet2, который своей стимуляцией может замедлять старение.Эксперименты показали, что «молодой» кровью грызунов, стимулируется регенерация гена TET2, в мозге старых особей. Учеными проведена попытка блокировки у 3-х месячных особей грызунов активности гена, при помощи синтезированных с этой целью короткоцепочечных молекул РНК. Подобные вмешательства снизили в гиппокампе у молодых мышей число нейронов, что повлияло на ухудшение необходимых когнитивных способностей.На следующем этапе, специалисты выделили представителей безвредных искусственных вирусных частиц, способных внедриться в клетки мозга и повысить у «пожилых» грызунов синтез Tet2. Данные вирусы были введены в организм 6-месячным особям. В результате улучшилась их регуляторная активность, а так же геном и развитие нейронов. Показатели тестирования приравнены к умеренно - улучшенным. Как предполагают эксперты, есть основания на определенную надежду, что удастся обратить назад и старение мозга у человека.