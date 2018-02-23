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Ученые определили историю эволюции лошади Пржевальского

Датские генетики из университета Копенгагена провели изыскания, определив, что лошади Пржевальского не являются предками последних диких скакунов. Предположительно, представители данной породы - домашние скакуны, одичавшие в процессе эволюции, пишет Science.

Ученые определили историю эволюции лошади Пржевальского


Исследование генетиков абсолютно изменяет ранее написанную историю современных скакунов. Считалось, что лошади Пржевальского были последними представителями диких скакунов, однако оказалось, что представители данного вида млекопитающих оказались просто домашними животными, некогда сбежавшими от хозяев, став вновь дикими.

Древний человек одомашнил лошадь примерно 4 тыс. лет назад, разводя непарнокопытных только в качестве источника свежего мяса. Позднее лошади стали применяться в быту. Проведя анализ ДНК, исследователи определили, что общий предок лошадей проживал в Казахстане. Недалеко от данного ареала появились лошади Пржевальского.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:10
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