В гробнице Японии нашли карту звездного неба, созданную в 1 веке до нашей эры

При этом погребение датируется 7 веком н.э. На стенках древней гробницы позолоченной краской нарисованы 68 звездных скоплений, а 3 круга правильной геометрической формы демонстрируют движение светил по небосводу. Современные астрофизики нашли по данной карте дни солнцестояний.Эксперты пришли к выводу, что данное изображение - отличная копия с более древнего свитка. На карте неба представлены и созвездия, которые можно наблюдать сегодня - Большой медведицы и Плеяд. Впрочем, существуют на рисунке и созвездия, идентифицировать которые не удалось. Вероятно, данные скопления видели только жители Древнего Китая.