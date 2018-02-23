АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Курильский вулкан-убийца Тятя стал памятником погибшим вертолетам и символом архипелага
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

В гробнице Японии нашли карту звездного неба, созданную в 1 веке до нашей эры

В Японии недалеко от населенного пункта Асука в 1983 году было найдено погребение с точной картой звезд на небе. Находка демонстрирует местонахождение светил в 1 веке до н.э.

В гробнице Японии нашли карту звездного неба, созданную в 1 веке до нашей эры


При этом погребение датируется 7 веком н.э. На стенках древней гробницы позолоченной краской нарисованы 68 звездных скоплений, а 3 круга правильной геометрической формы демонстрируют движение светил по небосводу. Современные астрофизики нашли по данной карте дни солнцестояний.

Эксперты пришли к выводу, что данное изображение - отличная копия с более древнего свитка. На карте неба представлены и созвездия, которые можно наблюдать сегодня - Большой медведицы и Плеяд. Впрочем, существуют на рисунке и созвездия, идентифицировать которые не удалось. Вероятно, данные скопления видели только жители Древнего Китая.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астролог Василиса Володина трогательно поздравила
Начались продажи рестайлинговой версии SsangYong
Анонсированы самые лучшие способы завести мотор
Ученые разработали антистрессовый "умный"
Елена Темникова анонсировала премьеру композиции
В РФ стартовали продажи нового Fiat Doblo
Татьяна Навка упала на льду
Дональд Трамп выделит NASA 2,7 миллиарда долларов
67-летняя Джейн Сеймур снялась для глянца Playboy
В Женеве дебютирует обновленный хэтчбэк Toyota
В Сургуте поклонники порадовали Киркорова
Вайнштейн публично принес извинения Мэрил Стрип и
София Ротару более 2 миллионов рублей оставила на
В Токио с 5 марта заработает сервис такси с
72-летний Никита Михалков стал прадедом
СМИ: Состояние здоровья Олега Табакова не
Мимо наблюдающего за Солнцем спутника NASA
Европейская премьера гиперкара Hennessey Venom F5
Фейкометы продолжают зарабатывать на лжи о
В Сети появилось первое изображение устройства
Тимати и Анастасия Решетова насмешили
Названы автовладельцы, чаще всего задерживающие
Дана Борисова поведала об эскорт-услугах со своей
В сеть выложили первые рендеры нового Audi Q3
Названы сайты, где чаще всего в России продают
Звезда сериала "Корона" Клэр Фой рассталась с
Филипп Киркоров хочет быть, таким же стройним как
Ford Focus признан самым "мужским" авто в России
Российский автопарк на 61 процент состоит из
Mitsubishi отказалась возрождать версию Lancer
Просмотреть все новости