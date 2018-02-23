Ученые: Мертвые тела могут вернуться как зомби

Международная команда исследователей установила, что гены человека даже после его гибели способны помогать клеткам самостоятельно восстанавливаться. Известно, что внутри клеток все жизненные процессы регулируются генами, поэтому даже после смерти человек способен восстать как зомби.Впрочем, детально изучить процессы, протекающие в организме мертвого человека, не удается, так как чаще всего исследование образцов погибших тканей начинается со значительным опозданием. Остается неясным, насколько восстановление мертвых тканей схоже с работой живых клеток. Данные факторы требуют дополнительного изучения.