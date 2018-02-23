SpinLaunch привлек $30 млн на создание катапульты для доставки грузов в космос

Основатель SpinLaunch Джонатон Яни ранее продал свой другой стартап Titan Aerospace американскому IT-гиганту Google. Инженер предложил производить беспилотники на солнечной энергии. В рамках нового проекта Яни намерен создать катапульту, использующую кинетическую энергию центрифуги, вращающейся с большой скоростью в вакуумной среде.Предполагается, что скорость объектов достигнет 4828 км/ч. Катапульта не требует топлива, поэтому ее эксплуатация будет гораздо дешевле, как и стоимость запусков грузов в космос. Для сравнения: стоимость старта ракеты SpaceX с грузом на борту или Blue Origin может достигать порядка $100 млн, а запуск спутника с катапульты обойдется в $500 тыс.