АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Курильский вулкан-убийца Тятя стал памятником погибшим вертолетам и символом архипелага
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

SpinLaunch привлек $30 млн на создание катапульты для доставки грузов в космос

Американская фирма-стартап SpinLaunch привлекла в форме инвестиций порядка $30 млн, необходимых для постройки катапульты, способной запускать грузы в космическое пространство. Об этом сообщает портал TechCrunch.

SpinLaunch привлек $30 млн на создание катапульты для доставки грузов в космос


Основатель SpinLaunch Джонатон Яни ранее продал свой другой стартап Titan Aerospace американскому IT-гиганту Google. Инженер предложил производить беспилотники на солнечной энергии. В рамках нового проекта Яни намерен создать катапульту, использующую кинетическую энергию центрифуги, вращающейся с большой скоростью в вакуумной среде.

Предполагается, что скорость объектов достигнет 4828 км/ч. Катапульта не требует топлива, поэтому ее эксплуатация будет гораздо дешевле, как и стоимость запусков грузов в космос. Для сравнения: стоимость старта ракеты SpaceX с грузом на борту или Blue Origin может достигать порядка $100 млн, а запуск спутника с катапульты обойдется в $500 тыс.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астролог Василиса Володина трогательно поздравила
Начались продажи рестайлинговой версии SsangYong
Анонсированы самые лучшие способы завести мотор
Ученые разработали антистрессовый "умный"
Елена Темникова анонсировала премьеру композиции
В РФ стартовали продажи нового Fiat Doblo
Татьяна Навка упала на льду
Дональд Трамп выделит NASA 2,7 миллиарда долларов
67-летняя Джейн Сеймур снялась для глянца Playboy
В Женеве дебютирует обновленный хэтчбэк Toyota
В Сургуте поклонники порадовали Киркорова
Вайнштейн публично принес извинения Мэрил Стрип и
София Ротару более 2 миллионов рублей оставила на
В Токио с 5 марта заработает сервис такси с
72-летний Никита Михалков стал прадедом
СМИ: Состояние здоровья Олега Табакова не
Мимо наблюдающего за Солнцем спутника NASA
Европейская премьера гиперкара Hennessey Venom F5
Фейкометы продолжают зарабатывать на лжи о
В Сети появилось первое изображение устройства
Тимати и Анастасия Решетова насмешили
Названы автовладельцы, чаще всего задерживающие
Дана Борисова поведала об эскорт-услугах со своей
В сеть выложили первые рендеры нового Audi Q3
Названы сайты, где чаще всего в России продают
Звезда сериала "Корона" Клэр Фой рассталась с
Филипп Киркоров хочет быть, таким же стройним как
Ford Focus признан самым "мужским" авто в России
Российский автопарк на 61 процент состоит из
Mitsubishi отказалась возрождать версию Lancer
Просмотреть все новости