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В 2018 году Китай проведет 14 запусков ракет «Чанчжэн-3»

Как сообщается в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники(CASC), в текущем году в Китае будет произведено 14 запусков ракет-носителей типа «Чанчжэн-3». Также отмечается, что 10 из них предназначено для выведения на орбиту спутников Beidou.

В 2018 году Китай проведет 14 запусков ракет «Чанчжэн-3»


На данный момент в CASC собираются завершить создание спутниковой навигационной сети, которая в общем должна состоять из 35 спутников. Таким образом, уже к 2020 году такое количество аппаратов окажется на орбите Земли.

Сообщается, что до конца декабря 2018 года Китай выведет в космос 18 спутников Beidou. Так получается, что восемь ракет из десяти должны доставить на орбиту сразу два таких аппарата.

Помимо проекта Beidou, в 2018 году у КНР стартует еще несколько проектов, которые требуют запуска ракет. Сейчас аэрокосмическая отрасль наращивает производственные мощности, чтобы успешно выполнить государственные и коммерческие заказы.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:45
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