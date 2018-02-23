Шведские ученые работают над созданием технологии общения с умершими

IT-специалисты удивили интересным заявлением, касаемо своей разработки. В будущем планируется создание искусственного ума для помощи в общении с ушедшими на тот свет людьми. Принцип работы интеллекта состоит в копировании сознания умершего человека. В данный момент технология создается служащими похоронного бюро в Стокгольме, главой программы является Шарлотта Руниус. Первый уровень был проведен с помощью голосового приложения, ведущего разговор с верителями и отвечая на их вопросы. С пришедшим успехом работники планируют создать двойника человека в электронном виде.На данный момент разработчики ищут добровольцев для проведения эксперимента с их голосом. Ученые сообщают, что андроид способен заговорить голосом хозяина после его кончины. Впрочем, эксперты утвердили, что в ближайшем времени возможна полная визуализация образа умершего.