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Шведские ученые работают над созданием технологии общения с умершими

Ученные из Швеции работают над созданием искусственного интеллекта для общения с умершими.

Шведские ученые работают над созданием технологии общения с умершими


IT-специалисты удивили интересным заявлением, касаемо своей разработки. В будущем планируется создание искусственного ума для помощи в общении с ушедшими на тот свет людьми. Принцип работы интеллекта состоит в копировании сознания умершего человека. В данный момент технология создается служащими похоронного бюро в Стокгольме, главой программы является Шарлотта Руниус. Первый уровень был проведен с помощью голосового приложения, ведущего разговор с верителями и отвечая на их вопросы. С пришедшим успехом работники планируют создать двойника человека в электронном виде.

На данный момент разработчики ищут добровольцев для проведения эксперимента с их голосом. Ученые сообщают, что андроид способен заговорить голосом хозяина после его кончины. Впрочем, эксперты утвердили, что в ближайшем времени возможна полная визуализация образа умершего.
Общество / Технологии / Наука
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 07:30
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