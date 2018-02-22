Ученые: Самки обезьян-носачей выбирают партнеров по размеру носа
Чтобы выбрать себе партнера самки обезьян-носачей смотрят на размер носа самца. Приматологии уверены, что орган, отвечающий за обоняние, позволяют самцам создавать громкие призывы, а также определять риск стычек в борьбе, так как самцов с большим носом уважают и боятся.
Известно, что большими носами обладают только половозрелые особи носачей. Обычно у самцов носы в два раза больше, чем у самок. Интересно, что женские особи могут мигрировать от одного гарема в другой, из-за того, что какой-то самец покажется ей более привлекательным. Ученые решили провести исследование, которое показало с чем это связано.
Оказалось, что носачи с маленькими носами обитают без самок, вместе с такими же холостяками, как и они. Также ученые сравнили вес, величину носа и количество объема семенников и нашли в показателях заметную связь. Специалисты пришли к выводу, что самки рассматривают большие носы самцом как наличие силы и продуктивных качеств. Благодаря таким носам крики самцом другие животные услышат в радиусе 200 метров, а в густом лесу это очень важная возможность.
Известно, что большими носами обладают только половозрелые особи носачей. Обычно у самцов носы в два раза больше, чем у самок. Интересно, что женские особи могут мигрировать от одного гарема в другой, из-за того, что какой-то самец покажется ей более привлекательным. Ученые решили провести исследование, которое показало с чем это связано.
Оказалось, что носачи с маленькими носами обитают без самок, вместе с такими же холостяками, как и они. Также ученые сравнили вес, величину носа и количество объема семенников и нашли в показателях заметную связь. Специалисты пришли к выводу, что самки рассматривают большие носы самцом как наличие силы и продуктивных качеств. Благодаря таким носам крики самцом другие животные услышат в радиусе 200 метров, а в густом лесу это очень важная возможность.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 23:00