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Ученые: Гравитационные аномалии помогают искать золото и нефть

Гравитационное поле зависит от массы объекта. Сила тяготения сильнее, чем массивней объект.

На Земле среднее ускорение свободного падения составляет 9,81 м/с2. Однако исследования показали, что на нашей планете имеются гравитационные аномалии, где данный показатель несколько другой. Разница в данном случае составляет максимум 0,05 процентов. Хотя человеком эта разница не ощущается, ее ощущают приборы, которые установлены на Земле и на спутниках. По словам эксперта ToDay News Ufa в недра нашей планеты позволяет заглянуть карта гравитационных аномалий. Там, где имеется аномалия, есть пустота либо плотные залежи руды. При помощи данной карты можно определить количество нефти либо золота в месторождении.

Аномалии способны перемещаться по планете – исчезать и появляться. Это объясняется круговоротом воды в природе. Когда тает весенний снег, аномалий становится больше. Когда уходит осенняя вода количество их уменьшается.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 22:30
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