Китайские инженеры создали концепт гиперзвукового пассажирского самолета

Так глава инженерной группы Цуй Кай сказал, что новый самолет будет способен преодолеть указанное расстояние на скорости в 6 тысяч км/час. В теории этот летательный аппарат быстрее даже сверхзвукового воздушного судна «Конкорд».Отмечается, что испытания экспериментальной уменьшенной конструкции самолета проводились внутри аэродинамической трубы. Инженерам удалось разогнать аппарат до скорости 8,6 тысячи км/час, при этом судно неплохо себя проявило в таких условиях.С виду самолет по конструкции напоминает биплан. Так конструкторы считают, что подобная конфигурация аппарата даст возможность передвигать на нем большее количество груза. Двойная конструкция крыла будет уменьшать сопротивление атмосферы и снижать воздействие турбулентности.