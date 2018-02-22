Китайские инженеры создали концепт гиперзвукового пассажирского самолета
Представители Китайской академии наук разработали концепт гиперзвукового пассажирского самолета, который способен пролететь дистанцию между Пекином и Нью-Йорком за 2 часа. В издании South China Morning Post отмечается, что данный проект был создан на основе гиперзвуковой крылатой ракеты.
Так глава инженерной группы Цуй Кай сказал, что новый самолет будет способен преодолеть указанное расстояние на скорости в 6 тысяч км/час. В теории этот летательный аппарат быстрее даже сверхзвукового воздушного судна «Конкорд».
Отмечается, что испытания экспериментальной уменьшенной конструкции самолета проводились внутри аэродинамической трубы. Инженерам удалось разогнать аппарат до скорости 8,6 тысячи км/час, при этом судно неплохо себя проявило в таких условиях.
С виду самолет по конструкции напоминает биплан. Так конструкторы считают, что подобная конфигурация аппарата даст возможность передвигать на нем большее количество груза. Двойная конструкция крыла будет уменьшать сопротивление атмосферы и снижать воздействие турбулентности.
Так глава инженерной группы Цуй Кай сказал, что новый самолет будет способен преодолеть указанное расстояние на скорости в 6 тысяч км/час. В теории этот летательный аппарат быстрее даже сверхзвукового воздушного судна «Конкорд».
Отмечается, что испытания экспериментальной уменьшенной конструкции самолета проводились внутри аэродинамической трубы. Инженерам удалось разогнать аппарат до скорости 8,6 тысячи км/час, при этом судно неплохо себя проявило в таких условиях.
С виду самолет по конструкции напоминает биплан. Так конструкторы считают, что подобная конфигурация аппарата даст возможность передвигать на нем большее количество груза. Двойная конструкция крыла будет уменьшать сопротивление атмосферы и снижать воздействие турбулентности.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:00