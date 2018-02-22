Эксперты: Шафран борется с депрессией эффективнее многих лекарственных препаратов

Сложность производства продукта из пыльцы цветков объясняет высокую его стоимость. В традиционной арабской медицине шафран используют для борьбы с депрессией, так как сафранал и кроцин в его составе могут стабилизировать настроение благодаря корректировки уровней дофамина, норадреналина, серотонина. Согласно итогам четырнадцати исследований с использованием шафрана как антидепрессанта, влияние оказалось успешным. Эффект в данном случае оказался более выраженным, в сравнении с многими лекарствами. Положительную реакцию организма фиксировали при самых различных заболеваниях.Избыточное употребление шафрана приводит к побочным эффектам. От депрессии рекомендуется употреблять не больше 30 мг на день. Указанное количество шафрана нужно разделить на несколько отдельных осуществляемых приемов с пищей.