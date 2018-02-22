АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Слова и мысли могут сделать человека жалким червяком или счастливой личностью
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Эксперты: Шафран борется с депрессией эффективнее многих лекарственных препаратов

Шафран может использоваться как антидиприсант. Это одна из самых дорогостоящих пряностей по всему миру.

Эксперты: Шафран борется с депрессией эффективнее многих лекарственных препаратов

Сложность производства продукта из пыльцы цветков объясняет высокую его стоимость. В традиционной арабской медицине шафран используют для борьбы с депрессией, так как сафранал и кроцин в его составе могут стабилизировать настроение благодаря корректировки уровней дофамина, норадреналина, серотонина. Согласно итогам четырнадцати исследований с использованием шафрана как антидепрессанта, влияние оказалось успешным. Эффект в данном случае оказался более выраженным, в сравнении с многими лекарствами. Положительную реакцию организма фиксировали при самых различных заболеваниях.

Избыточное употребление шафрана приводит к побочным эффектам. От депрессии рекомендуется употреблять не больше 30 мг на день. Указанное количество шафрана нужно разделить на несколько отдельных осуществляемых приемов с пищей.
Общество / Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 19:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый робот от Boston Dynamics может
Ученые: Просмотр телевизора опасен для сосудов
Максим Фадеев сказал, что является многодетным
Системой Apple Pay пользуется 16% пользователей
СМИ сообщили про второй раунд предварительного
Екатерина Стриженова похвасталась результатами
Учёные: Студенты из общежитий не умеют
В небе Бразилии заметили таинственный объект
Ученые: Самки обезьян-носачей выбирают партнеров
Флагман Xiaomi Mi 7 могут наделить функцией
В Facebook появилась новая функция добавления
В Белоруссии не понимают причин запрета на ввоз
Ученые: Гравитационные аномалии помогают искать
В Caterpillar официально представили смартфон CAT
Компания Land Rover Explore представила
Netflix представила тизер ремейка «Затерянные в
Орбитальный модуль проекта ExoMars готов к
Украинская компания обвинила Россию в незаконной
Ученые раскрыли тайну "инопланетных" черепов
Украина изменит формат военной операции на
Льюис Хэмилтон освоил спортивный байк
Ольга Бузова выкроила свободный вечерок, чтобы
Ученый из России предлагает осуществить полет к
Китайские инженеры создали концепт гиперзвукового
Развитие подагры у Юлии Началовой могло
Татьяна Навка похвасталась спортивными
Livan презентовал 800-сильную версию Ford Mustang
Эвелина Бледанс поразила поклонников архивным
В Москве проведут демонтаж НИИ с установкой для
Анна Бузова решила самостоятельно отбелить себе
Просмотреть все новости