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Эксперты: Китайская станция «Тяньгун-1» упадет на Землю 10 апреля

Американские эксперты, используя данные специального сайта по контролю за орбитальным пространством, уточнили сроки падения неуправляемой космической станции Китая "Тяньгун-1" на Землю - 10 апреля 2018 года, пишет газета "Известия".

Эксперты: Китайская станция «Тяньгун-1» упадет на Землю 10 апреля


Ранее считалось, что "Тяньгун-1", чья масса 8,5 т, сойдет со своей орбиты в марте текущего года, однако, согласно уточненным данным, снижение космического объекта ожидается 10 апреля. Комитет по наблюдению за орбитальным мусором планирует тщательно следить за процессом вывода китайской станции в атмосферу планеты.

Одновременно ЕКА не делает столь точных прогнозов, обещая падение "Тяньгун-1" в период с 25 марта по 17 апреля 2018 года. Станция за время своего существования с 2011 года приняла на борту 2 экспедиции космонавтов из КНР. Некоторые специалисты предполагают, что отдельные детали станции способны долететь до поверхности планеты, но падение данных частей запланировано в океан.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 16:00
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