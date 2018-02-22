Эксперты: Китайская станция «Тяньгун-1» упадет на Землю 10 апреля

Ранее считалось, что "Тяньгун-1", чья масса 8,5 т, сойдет со своей орбиты в марте текущего года, однако, согласно уточненным данным, снижение космического объекта ожидается 10 апреля. Комитет по наблюдению за орбитальным мусором планирует тщательно следить за процессом вывода китайской станции в атмосферу планеты.Одновременно ЕКА не делает столь точных прогнозов, обещая падение "Тяньгун-1" в период с 25 марта по 17 апреля 2018 года. Станция за время своего существования с 2011 года приняла на борту 2 экспедиции космонавтов из КНР. Некоторые специалисты предполагают, что отдельные детали станции способны долететь до поверхности планеты, но падение данных частей запланировано в океан.