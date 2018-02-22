В NASA рассказали о планах по исследованию Марса и Луны

Стоит отметить, что Лайтфут высказал планы NASA на будущее в рамках встречи представителей Национального космического совета США. Мероприятие прошло в здании Центра космических полетов имени Кеннеди на мысе Канаверал. Так заместитель директора сказал, что специалисты NASA продолжат работу на околоземной орбите, а также будут готовить новые миссии по исследованию Луны, Марса и других объектов Солнечной системы.Отмечается, что на полет на Луну планируется провести в 2020 году. Также в этот период агентство отправит очередной марсоход на Красную планету. В рамках второго проекта эксперты собираются испытать систему доставки марсианского грунта на Землю.В текущем году представители NASA проведут переговоры с другими странами для поиска партнеров в рамках космических исследований и работы на МКС.