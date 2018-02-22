Британские археологи нашли древние боксерские перчатки

В целом археологические работы на территории форта ведутся еще с XIX века, поэтому за это время специалистами было найдено немало интересных предметов прошлого. Что касается боксерских инструментов, то их обнаружили в прошлом году во время работ в области бывших бараков солдат кавалерии. Известно, что находка состоит из кожи и представляет собой накладку на внешнюю часть кисти руки, чтобы защитить ее от ударов.Согласно представленным данным, найденные предметы похожи на сшитые мешочки, при этом для каждого экземпляра применялся один кусок кожи. Перчатки оказались очень потрепанными, что свидетельствует о их частом использовании в деле.