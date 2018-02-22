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160 млрд долларов в год могут приносить городские фермы

Команда ученых из разных стран мира подтвердила данное утверждение результатами проведенного исследования. Для этого понадобилось изучить все существующие массивы информации о городских фермах.

160 млрд долларов в год могут приносить городские фермы


Американские и китайские ученые использовали большие данные при поддержке Google и показали единственную в мире модель оценки урбанистических посадок. Кроме того, бралась также демографическая и метеорологическая информация. В итоге выяснилось, что вполне реально внедрить во всех государствах мира городскую агрокультуру и производить примерно 180 млн тонн съедобных продуктов.

Несмотря на то, что прокормить все население такие агрохозяйства не будут способны, но зато как минимум частично они смогут пополнять собственные запасы. Интересно, что подобные агрохозяйства значительно сэкономят потребление электроэнергии жителями домов, потому что будут дополнительно утеплять квартиры за счет расположения почвы на крышах.
Общество / Технологии / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 08:15
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