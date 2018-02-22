Ученые создали модель искусственного моргающего глаза
Ученые из Пенсильвании создали модель глаза, который может моргать. На данный момент специалистам удалось создать только поверхность глазного яблока, но его снабдили гелиевым моргающим веком.
Данная разработка в будущем поможет моделировать настоящие глаза и проводить разнообразные испытания лекарственных средств. Биоинженер Дэн Ну и его команда начали работу с кольца из клеток конъюнктивы. Его расположили вокруг диска роговицы. Данная конструкция была размещена на специальной платформе из полимера имеющей форму контактной линзы.
Во время моргания разработанное веко выделяет слезную жидкость. С помощью такой платформы будет исследоваться сухой кератоконъюнктивит и синдром сухого глаза. Подробности исследования в скором времени будут опубликованы и продемонстрированы на конференции по развитию науки.
Данная разработка в будущем поможет моделировать настоящие глаза и проводить разнообразные испытания лекарственных средств. Биоинженер Дэн Ну и его команда начали работу с кольца из клеток конъюнктивы. Его расположили вокруг диска роговицы. Данная конструкция была размещена на специальной платформе из полимера имеющей форму контактной линзы.
Во время моргания разработанное веко выделяет слезную жидкость. С помощью такой платформы будет исследоваться сухой кератоконъюнктивит и синдром сухого глаза. Подробности исследования в скором времени будут опубликованы и продемонстрированы на конференции по развитию науки.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 07:30