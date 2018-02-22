АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Слова и мысли могут сделать человека жалким червяком или счастливой личностью
EUR 69.81 USD 56.65
Курс валют на 22.02.2018

Ученые создали модель искусственного моргающего глаза

Ученые из Пенсильвании создали модель глаза, который может моргать. На данный момент специалистам удалось создать только поверхность глазного яблока, но его снабдили гелиевым моргающим веком.

Данная разработка в будущем поможет моделировать настоящие глаза и проводить разнообразные испытания лекарственных средств. Биоинженер Дэн Ну и его команда начали работу с кольца из клеток конъюнктивы. Его расположили вокруг диска роговицы. Данная конструкция была размещена на специальной платформе из полимера имеющей форму контактной линзы.
Ученые создали модель искусственного моргающего глаза

Во время моргания разработанное веко выделяет слезную жидкость. С помощью такой платформы будет исследоваться сухой кератоконъюнктивит и синдром сухого глаза. Подробности исследования в скором времени будут опубликованы и продемонстрированы на конференции по развитию науки.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 07:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Палеонтологи определили, почему анкилозавры
LG Electronics представила смартфоны K8 2018 и
Магазин шуб подает на Кристину Лясковец в суд за
Саша Харитонова назвала Гобозова любителем
Семья Дарьи Пынзарь обнимается по утрам
В сеть выложил рендеры суперкара Lister Storm II
Рита Дакота опубликовала фотоснимок своей
Fujitsu представила планшет Stylistic Q738 «2 в 1»
В Интернете появились характеристики нового
Facebook позволит пользователям добавлять в ленту
Полина Гагарина поведала о том, как ее накрыла
Илон Маск ушел из совета директоров OpenAI
Мужчины в семье Ксении Бородиной не хотят есть ее
Анна Семенович покорила поклонников пышной грудью
Муж Ксении Бородиной считает, что детям необходим
Структуры Саида Керимова продали крупный IT-актив
Участница «Дом-2» Ольга Гажиенко зациклена на
Ольга Орлова рассказала поклонникам об
Дмитрий Шепелев был замечен с подругой-блондинкой
Виктория Романец хочет в Москву, потому что в
Эксперты: Китайская станция «Тяньгун-1» упадет на
Бывшие супруги Меньщиковы из "Дома-2" продолжают
Twitter намерен ужесточить правила по борьбе с
Беременная Рапунцель одобрительно отозвалась об
Новый смартфон Samsung Galaxy S9 в продажу
Зрители назвали спектакль с участием Ольги
В NASA рассказали о планах по исследованию Марса
Анастасия Квитко на недавнем снимке
На Донбасс доставлена очередная гуманитарная
Ольга Кормухина раскритиковала фанатов Ирины
Просмотреть все новости