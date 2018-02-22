Ученые создали модель искусственного моргающего глаза

Данная разработка в будущем поможет моделировать настоящие глаза и проводить разнообразные испытания лекарственных средств. Биоинженер Дэн Ну и его команда начали работу с кольца из клеток конъюнктивы. Его расположили вокруг диска роговицы. Данная конструкция была размещена на специальной платформе из полимера имеющей форму контактной линзы.Во время моргания разработанное веко выделяет слезную жидкость. С помощью такой платформы будет исследоваться сухой кератоконъюнктивит и синдром сухого глаза. Подробности исследования в скором времени будут опубликованы и продемонстрированы на конференции по развитию науки.