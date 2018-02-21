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Ученые на дне Тихого океана обнаружили древнюю пирамиду

Программа Google Earth помогла ученым из Аргентины обнаружить невероятную находку – гигантскую пирамиду в Тихом океане. Эксперты предполагают, что она может быть частью затонувшей высокоразвитой цивилизации Атлантиды.

Ученые на дне Тихого океана обнаружили древнюю пирамиду


Пирамида была обнаружена в водах близ Мексики. Предварительные расчеты показали, что диаметр подводной находки составляет 14 – 16 метров. Ученые надеются, что изучение древнего артефакта поможет им понять причины гибели Атлантиды.

Ученые на дне Тихого океана обнаружили древнюю пирамиду


Однако некоторые независимые эксперты не согласны с выводами представителей официальной науки. Так, по мнению известного уфолога из Тайваня Скотта Уоринга, подводную пирамиду построили инопланетяне, так как у древних народов не было возможностей воздвигнуть данное сооружение. Более того, уфологи уверены, что все пирамиды на Земле воздвигнуты не без помощи пришельцев, а обнаруженная в Тихом океане и вовсе может оказаться их подводной базой.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 23:45
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