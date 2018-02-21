Пентагон скрывает фрагменты НЛО из неведомого металла, считают уфологи

Информацию о тайно хранящихся обломках НЛО в здании Пентагона распространили эксперты Института SETI. Уфологи считают, что в Министерстве обороны США скрывают очень много сведений о представителях внеземных цивилизаций, а также о контактах с ними. Обнародованную информацию от экспертов SETI подтвердил и экс-сотрудник NASA Джеймс Оберг, поведавший, что Пентагон выделяет огромные денежные средства для надлежащего хранения инопланетных фрагментов.Независимые эксперты предположили, что фрагменты НЛО могли попасть в Пентагон после широко известного крушения инопланетного корабля под Розуэллом в далеком 1947 году.