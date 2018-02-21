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Пентагон скрывает фрагменты НЛО из неведомого металла, считают уфологи

В здании Пентагона хранятся обломки настоящего НЛО. По крайней мере, так утверждают американские независимые эксперты. Согласно рассказам уфологом, фрагменты инопланетного корабля сделаны из неизвестного на Земле сплава.

Пентагон скрывает фрагменты НЛО из неведомого металла, считают уфологи


Информацию о тайно хранящихся обломках НЛО в здании Пентагона распространили эксперты Института SETI. Уфологи считают, что в Министерстве обороны США скрывают очень много сведений о представителях внеземных цивилизаций, а также о контактах с ними. Обнародованную информацию от экспертов SETI подтвердил и экс-сотрудник NASA Джеймс Оберг, поведавший, что Пентагон выделяет огромные денежные средства для надлежащего хранения инопланетных фрагментов.

Независимые эксперты предположили, что фрагменты НЛО могли попасть в Пентагон после широко известного крушения инопланетного корабля под Розуэллом в далеком 1947 году.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 23:30
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