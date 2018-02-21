Учёные: Муравьи лечат больных собратьев, не заражаясь от них

Специалистам удалось выяснить, что муравьи могут самостоятельно вычислить заболевших особей, которые несут опасность для всей колонии муравьев. Вылечивают таких особей на бесконтактном уровне, путем обработки антимикробной жидкостью, которые здоровые муравьи выпрыскивают на больных.Обычно муравьи живут сплоченно, поэтому опасность быстрого распространения болезни очень высока. Из-за этого насекомые придумали свои методы лечения. Они не только могут быстро вычислить, кто из муравьев болен, но и категорию болезни. Если муравей болен наросшими грибками, собратья чистят его контактным методом. А если речь идет об инфекциях, то к муравью приближаются только на безопасное расстояние.В составе лечебного раствора используют муравьиную кислоту, часть врачей-муравьев во время лечения погибают, но у большей части вырабатывается устойчивость ко многим заболеваниям.