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Виктория Романец сказала, что Феофилактова в браке вела себя как женщина легкого поведения

Бывшая участница скандального телепроекта Дом-2 Виктория Романец когда-то увела своего нынешнего мужа Антона Гусева у подруги Евгении Феофилактовой.

Сегодня девушка убеждена, что ее супруг абсолютно не испытывает чувств к бывшей. Вика полагает, что после недостойного поведения Жени Антон не желает иметь ничего общего с ней.

Виктория Романец сказала, что Феофилактова в браке вела себя как женщина легкого поведения

Романец уверена, что так ведут себя лишь женщины легкого поведения.

«Иногда жены сами виноваты, что мужики уходят к любовницам. Антон, например, рассказывал, как Евгения лежала с ним в постели и слушала мантры для привлечения олигарха, искала себе работу в интернете по вакансии «помощница депутата», а выходя в свет, выпячивала грудь для привлечения мужского внимания», - рассказывает Виктория о поведении Феофилактовой в браке.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 19:17
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