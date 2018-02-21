Виктория Романец сказала, что Феофилактова в браке вела себя как женщина легкого поведения

«Иногда жены сами виноваты, что мужики уходят к любовницам. Антон, например, рассказывал, как Евгения лежала с ним в постели и слушала мантры для привлечения олигарха, искала себе работу в интернете по вакансии «помощница депутата», а выходя в свет, выпячивала грудь для привлечения мужского внимания», - рассказывает Виктория о поведении Феофилактовой в браке.

Сегодня девушка убеждена, что ее супруг абсолютно не испытывает чувств к бывшей. Вика полагает, что после недостойного поведения Жени Антон не желает иметь ничего общего с ней.Романец уверена, что так ведут себя лишь женщины легкого поведения.