Ученые назвали ТОП-5 космических угроз для нашей планеты
Человечество ещё не придумало, как обезопасить Землю от угроз из Космоса, но специалисты уверены, что в будущем эта проблема будет решена. Эксперт ToDay News Ufa составил рейтинг пяти самых опасных космических угроз.
На пятое место эксперт отнес астероиды, но эта угроза не так опасна, как остальные, ведь более 90% орбит с крупными околоземными астероидами на сегодняшний день уже изучены. Если хотя бы один астероид начнется приближаться к нашей планете, то на Земле объявят экстренную эвакуацию.
На четвертом месте разместился космический мусор. Эта угроза достаточно серьезна, так как вокруг нашей планеты летает более 12 тысяч разнообразных объектов, а в будущем их количество будет только увеличиваться.
На третье место специалисты поставили космическую пыль. С каждым днем на Земле становится больше космической пыли на 60 тонн, она меняет наш климат и химический состав Мирового океана.
Второе место отдали космической органике, из-за которой на Землю могут проникнуть опасные бактерии. Возглавляет рейтинг – разрушение озонового слоя, несмотря на то, что деятельность человека влияет на озоновый слой, но он еще разрушается под воздействием естественных причин.
На пятое место эксперт отнес астероиды, но эта угроза не так опасна, как остальные, ведь более 90% орбит с крупными околоземными астероидами на сегодняшний день уже изучены. Если хотя бы один астероид начнется приближаться к нашей планете, то на Земле объявят экстренную эвакуацию.
На четвертом месте разместился космический мусор. Эта угроза достаточно серьезна, так как вокруг нашей планеты летает более 12 тысяч разнообразных объектов, а в будущем их количество будет только увеличиваться.
На третье место специалисты поставили космическую пыль. С каждым днем на Земле становится больше космической пыли на 60 тонн, она меняет наш климат и химический состав Мирового океана.
Второе место отдали космической органике, из-за которой на Землю могут проникнуть опасные бактерии. Возглавляет рейтинг – разрушение озонового слоя, несмотря на то, что деятельность человека влияет на озоновый слой, но он еще разрушается под воздействием естественных причин.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 19:50