Ученые назвали ТОП-5 космических угроз для нашей планеты

На пятое место эксперт отнес астероиды, но эта угроза не так опасна, как остальные, ведь более 90% орбит с крупными околоземными астероидами на сегодняшний день уже изучены. Если хотя бы один астероид начнется приближаться к нашей планете, то на Земле объявят экстренную эвакуацию.На четвертом месте разместился космический мусор. Эта угроза достаточно серьезна, так как вокруг нашей планеты летает более 12 тысяч разнообразных объектов, а в будущем их количество будет только увеличиваться.На третье место специалисты поставили космическую пыль. С каждым днем на Земле становится больше космической пыли на 60 тонн, она меняет наш климат и химический состав Мирового океана.Второе место отдали космической органике, из-за которой на Землю могут проникнуть опасные бактерии. Возглавляет рейтинг – разрушение озонового слоя, несмотря на то, что деятельность человека влияет на озоновый слой, но он еще разрушается под воздействием естественных причин.