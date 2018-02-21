АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дауншифтеры: Беглецы из социума отказываются от должностей и доходов ради простой жизни на природе и крепкого здоровья
EUR 69.89 USD 56.52
Курс валют на 21.02.2018

Ученые выяснили, что зеленые жабы с множественными геномами имеют отдаленно связанных предков

Доктор Маттиас Стоек из Лейбницского института пресноводной экологии и внутреннего рыболовства (IGB) и исследователи из Университета Лозанны (Швейцария) и Гельмгольц-центра экологических исследований (UFZ) опубликовали обширное филогенетическое дерево евразийского вида зеленой жабы, показывающее, что полиплоидные виды являются гибридами и нисходят от родительских видов с очень высокой степенью генетической дивергенции.
Ученые выяснили, что зеленые жабы с множественными геномами имеют отдаленно связанных предков


Большинство полиплоидных рыб, амфибий и рептилий – гибриды, имеющие генетический материал двух раздельных родительских форм: все хромосомы родительских форм сохраняются, а виды с более чем двумя наборами развиваются. Таким образом, в течение нескольких поколений могут появляться новые гибридные виды, выявляя характеристики и черты, не выраженные в родительской линии (трансгрессивные черты).

Полиплоидное гибридное видообразование существенно отличается от классических форм видообразования, которое происходит в течение очень длительных периодов и в большинстве случаев связано с пространственным разделением популяций. Обе формы встречаются у зеленых жабах.

«Предположительно, одна из предпосылок для успешной эволюции полиплоидных позвоночных – большое эволюционное расхождение предков, то есть высокая степень генетической дистанции», – объяснил доктор Маттиас Стоек, эволюционный биолог из IGB. Генетическое исследование показало, что полиплоидной эволюции зеленых жаб способствовали предки, существующие примерно 6 миллионов лет назад. Более тесно связанные линии имеют только жабы с двумя наборами хромосом (диплоидами).
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 14:53
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Morgan анонсировала выход юбилейного
Кроссовер Honda Pilot 2018 года прошел на
Peugeot представил новый фургон Rifter
Создан первый в мире реактор для ночных испытаний
Дочь Михаила Задорнова отказывается от
В марте в Россию приедет смартфон Meizu M6s
Розамунд Пайк приступила к съемкам в фильме о
Vulture назвал самых лучших суперзлодеев в кино
Ученые: Генетически модифицированная кукуруза
Игорь Матвиенко рассказал о связи, существующей
Билла Гейтса пригласили на шоу «Теория большого
Компания Porsche представила обновлённый спорткар
Netflix представил новый трейлер второго сезона
Юлия Проскурякова чувственно поздравила Игоря
Астрофизики: Рост ультрамассивных черных дыр
Алла Пугачева стала жертвой мошенников
Алеся Кафельникова продемонстрировала свою новую
В семье Дарьи Мельниковой и Артура Смольнянива
Meizu показала новое устройство M6s с боковым
Евгения Феофилактова показала огромный бассейн в
Целую флотилию НЛО сняли очевидцы в небе над
Семья Дарьи Пынзарь обнимается по утрам
На Васильевском острове в машине обнаружили
Ученые выяснили, что зеленые жабы с
Хейтеры уверены, что Ксения Бородина выложила
Эмили Ратаковски снялась обнаженной для
Ксения Бородина для рекламы привлекла Ксению
Нейросеть Google определяет по сетчатке глаза
ФСБ раскрыла хищение при строительстве сцены
Создатели телесериала «Улица» убили героя
Просмотреть все новости