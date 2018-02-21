Ученые выяснили, что зеленые жабы с множественными геномами имеют отдаленно связанных предков

Большинство полиплоидных рыб, амфибий и рептилий – гибриды, имеющие генетический материал двух раздельных родительских форм: все хромосомы родительских форм сохраняются, а виды с более чем двумя наборами развиваются. Таким образом, в течение нескольких поколений могут появляться новые гибридные виды, выявляя характеристики и черты, не выраженные в родительской линии (трансгрессивные черты).Полиплоидное гибридное видообразование существенно отличается от классических форм видообразования, которое происходит в течение очень длительных периодов и в большинстве случаев связано с пространственным разделением популяций. Обе формы встречаются у зеленых жабах.«Предположительно, одна из предпосылок для успешной эволюции полиплоидных позвоночных – большое эволюционное расхождение предков, то есть высокая степень генетической дистанции», – объяснил доктор Маттиас Стоек, эволюционный биолог из IGB. Генетическое исследование показало, что полиплоидной эволюции зеленых жаб способствовали предки, существующие примерно 6 миллионов лет назад. Более тесно связанные линии имеют только жабы с двумя наборами хромосом (диплоидами).