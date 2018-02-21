Создан первый в мире реактор для ночных испытаний современных солнечных батарей
Международной командой ученых проведены испытания первого на планете солнечного реактора CONTISOL, который функционирует на воздухе.
За счёт его, может вырабатываться водород. Он может функционировать днем и ночью. Есть вероятность выработки солнечного топлива без извержений, наносящих атмосфере вред. Учёные прямое тепло CSP анализируют как более действенную основу чистой энергии, в сравнении с электричеством от PV либо ветром для получений показателя «нулевого угля». Исследователи немецкого Аэрокосмического центра (DLR) вместе с греческой Лабораторией технологий аэрозолей/ частиц в CPERI / CERTH, на сегодняшний день провели успешные тестирования новейшего проекта солнечного реактора с возможностью сохранения. Тепло по этой причине можно получать круглосуточно.
В случае падения температуры, реакцию можно остановить. При включении устройства ночью, реактор остывает, не растрачивая оставшееся количество тепла.
За счёт его, может вырабатываться водород. Он может функционировать днем и ночью. Есть вероятность выработки солнечного топлива без извержений, наносящих атмосфере вред. Учёные прямое тепло CSP анализируют как более действенную основу чистой энергии, в сравнении с электричеством от PV либо ветром для получений показателя «нулевого угля». Исследователи немецкого Аэрокосмического центра (DLR) вместе с греческой Лабораторией технологий аэрозолей/ частиц в CPERI / CERTH, на сегодняшний день провели успешные тестирования новейшего проекта солнечного реактора с возможностью сохранения. Тепло по этой причине можно получать круглосуточно.
В случае падения температуры, реакцию можно остановить. При включении устройства ночью, реактор остывает, не растрачивая оставшееся количество тепла.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:30