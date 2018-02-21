Создан первый в мире реактор для ночных испытаний современных солнечных батарей

За счёт его, может вырабатываться водород. Он может функционировать днем и ночью. Есть вероятность выработки солнечного топлива без извержений, наносящих атмосфере вред. Учёные прямое тепло CSP анализируют как более действенную основу чистой энергии, в сравнении с электричеством от PV либо ветром для получений показателя «нулевого угля». Исследователи немецкого Аэрокосмического центра (DLR) вместе с греческой Лабораторией технологий аэрозолей/ частиц в CPERI / CERTH, на сегодняшний день провели успешные тестирования новейшего проекта солнечного реактора с возможностью сохранения. Тепло по этой причине можно получать круглосуточно.В случае падения температуры, реакцию можно остановить. При включении устройства ночью, реактор остывает, не растрачивая оставшееся количество тепла.