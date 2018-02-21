Ученые: Генетически модифицированная кукуруза полезна для здоровья

В рамках научной работы исследователи проанализировали свыше 6 тыс. научных статей по данной тематике. В итоге оказалось, что модифицированные кукурузные початки на 36% менее подвержены пагубному воздействию плесневых грибов, что значительно понижает риск отравления некачественными продуктами питания. Грибки способствуют развитию дисфункции почек, увеличивая риск появления онкологии.Одновременно улучшенная кукуруза позволяет получать больше урожая, когда собираемость початков возрастает до 25% в зависимости от региона произрастания. Кукуруза остается наиболее востребованной сельскохозяйственной культурой во всем мире.