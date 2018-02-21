АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дауншифтеры: Беглецы из социума отказываются от должностей и доходов ради простой жизни на природе и крепкого здоровья
EUR 69.89 USD 56.52
Курс валют на 21.02.2018

Ученые: Генетически модифицированная кукуруза полезна для здоровья

Итальянские ученые, проанализировав данные аналитических выкладок, собранных за последние 20 лет, пришли к выводу, что генетически модифицированная кукуруза полезна для здоровья. Соответствующая статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Ученые: Генетически модифицированная кукуруза полезна для здоровья


В рамках научной работы исследователи проанализировали свыше 6 тыс. научных статей по данной тематике. В итоге оказалось, что модифицированные кукурузные початки на 36% менее подвержены пагубному воздействию плесневых грибов, что значительно понижает риск отравления некачественными продуктами питания. Грибки способствуют развитию дисфункции почек, увеличивая риск появления онкологии.

Одновременно улучшенная кукуруза позволяет получать больше урожая, когда собираемость початков возрастает до 25% в зависимости от региона произрастания. Кукуруза остается наиболее востребованной сельскохозяйственной культурой во всем мире.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 16:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Morgan анонсировала выход юбилейного
Кроссовер Honda Pilot 2018 года прошел на
Peugeot представил новый фургон Rifter
Создан первый в мире реактор для ночных испытаний
Дочь Михаила Задорнова отказывается от
В марте в Россию приедет смартфон Meizu M6s
Розамунд Пайк приступила к съемкам в фильме о
Vulture назвал самых лучших суперзлодеев в кино
Ученые: Генетически модифицированная кукуруза
Игорь Матвиенко рассказал о связи, существующей
Билла Гейтса пригласили на шоу «Теория большого
Компания Porsche представила обновлённый спорткар
Netflix представил новый трейлер второго сезона
Юлия Проскурякова чувственно поздравила Игоря
Астрофизики: Рост ультрамассивных черных дыр
Алла Пугачева стала жертвой мошенников
Алеся Кафельникова продемонстрировала свою новую
В семье Дарьи Мельниковой и Артура Смольнянива
Meizu показала новое устройство M6s с боковым
Евгения Феофилактова показала огромный бассейн в
Целую флотилию НЛО сняли очевидцы в небе над
Семья Дарьи Пынзарь обнимается по утрам
На Васильевском острове в машине обнаружили
Ученые выяснили, что зеленые жабы с
Хейтеры уверены, что Ксения Бородина выложила
Эмили Ратаковски снялась обнаженной для
Ксения Бородина для рекламы привлекла Ксению
Нейросеть Google определяет по сетчатке глаза
ФСБ раскрыла хищение при строительстве сцены
Создатели телесериала «Улица» убили героя
Просмотреть все новости