Ученые: Генетически модифицированная кукуруза полезна для здоровья
Итальянские ученые, проанализировав данные аналитических выкладок, собранных за последние 20 лет, пришли к выводу, что генетически модифицированная кукуруза полезна для здоровья. Соответствующая статья опубликована в журнале Scientific Reports.
В рамках научной работы исследователи проанализировали свыше 6 тыс. научных статей по данной тематике. В итоге оказалось, что модифицированные кукурузные початки на 36% менее подвержены пагубному воздействию плесневых грибов, что значительно понижает риск отравления некачественными продуктами питания. Грибки способствуют развитию дисфункции почек, увеличивая риск появления онкологии.
Одновременно улучшенная кукуруза позволяет получать больше урожая, когда собираемость початков возрастает до 25% в зависимости от региона произрастания. Кукуруза остается наиболее востребованной сельскохозяйственной культурой во всем мире.
В рамках научной работы исследователи проанализировали свыше 6 тыс. научных статей по данной тематике. В итоге оказалось, что модифицированные кукурузные початки на 36% менее подвержены пагубному воздействию плесневых грибов, что значительно понижает риск отравления некачественными продуктами питания. Грибки способствуют развитию дисфункции почек, увеличивая риск появления онкологии.
Одновременно улучшенная кукуруза позволяет получать больше урожая, когда собираемость початков возрастает до 25% в зависимости от региона произрастания. Кукуруза остается наиболее востребованной сельскохозяйственной культурой во всем мире.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 16:40