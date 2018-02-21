NASA показало снимок Земли, сделанный с рекордно дальнего космоса

Землю запечатлели камеры межпланетной автоматической станции OSIRIS-REx, которая в данное время движется к дальнему малоизвестному астероиду Бенну для его исследования. Фотография была сделана на удаленном от Земли расстоянии в 63,6 миллиона километров.На снимке наша планеты выглядит светящейся жирной точкой, около нее можно заметить более маленькое пятнышко – это вечная спутница Земли Луна.OSIRIS-REx передал снимок на одну из межпланетных станций NASA, который в свою очередь передал его уже непосредственно на Землю После этого исследовательский аппарат астероидов двинулся дальше к намеченной цели со скоростью 8,3 км/сек.