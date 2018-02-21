NASA показало снимок Земли, сделанный с рекордно дальнего космоса
Национальное управление космическими полетами США (NASA) опубликовало на своем официальном сайте снимок, сделанный с дальнего космоса, на котором изображена Земля.
Землю запечатлели камеры межпланетной автоматической станции OSIRIS-REx, которая в данное время движется к дальнему малоизвестному астероиду Бенну для его исследования. Фотография была сделана на удаленном от Земли расстоянии в 63,6 миллиона километров.
На снимке наша планеты выглядит светящейся жирной точкой, около нее можно заметить более маленькое пятнышко – это вечная спутница Земли Луна.
OSIRIS-REx передал снимок на одну из межпланетных станций NASA, который в свою очередь передал его уже непосредственно на Землю После этого исследовательский аппарат астероидов двинулся дальше к намеченной цели со скоростью 8,3 км/сек.
Землю запечатлели камеры межпланетной автоматической станции OSIRIS-REx, которая в данное время движется к дальнему малоизвестному астероиду Бенну для его исследования. Фотография была сделана на удаленном от Земли расстоянии в 63,6 миллиона километров.
На снимке наша планеты выглядит светящейся жирной точкой, около нее можно заметить более маленькое пятнышко – это вечная спутница Земли Луна.
OSIRIS-REx передал снимок на одну из межпланетных станций NASA, который в свою очередь передал его уже непосредственно на Землю После этого исследовательский аппарат астероидов двинулся дальше к намеченной цели со скоростью 8,3 км/сек.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 11:50