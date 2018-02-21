Ученые заявили, что одомашнивание человека вызвали гены

Ученые из Испании в ходе исследования генома современного человека выяснили, что некоторые из генов в нем совпадают с генами одомашненных видов животных. В основном они отвечают за такие качества, как покорность и изящность черт. В то же время такие гены отсутствуют у животных из дикой природы и неандертальцев.Для подтверждения гипотезы, специалисты исследовали также геном некоторых видов приматов. Оказалось, что ни у одного из них данные участки генов не совпадали с человеческими или одомашненных животных. Именно поэтому эксперты склонны считать, что человек, благодаря своей покорности и толерантности смог сам себя одомашнить. В будущем исследование должно помочь объяснить особенности человеческого восприятия.