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Кайенский перец, имбирь и чеснок вместе с другими зимними пряностями помогают людям избежать сезонных недугов

Привычные пряности не только позволяют приготовить новые блюда, но и оказывают незаменимую услугу организму, избавляя его от проблем со здоровьем. Кайенский перец, имбирь и чеснок вместе с другими зимними аналогами помогают людям избежать сезонных недугов.


Кайенский перец, имбирь и чеснок вместе с другими зимними пряностями помогают людям избежать сезонных недугов


Древние медики прекрасно знали, как растения влияют на иммунитет, улучшают обмен веществ и препятствуют возникновению воспаления, а также являются эффективными против вирусов. Потому, прежде чем глотать таблетки, стоит обратить внимание на такие продукты, позволяющие не только улучшить вкус привычного блюда, но и принести пользу для человека. Ученые рекомендуют постоянно употреблять васаби и корицу, придающие кушаньям необходимую терпкость и остроту. Эти добавки обладают согревающим эффектом и могут помочь при сильном переохлаждении. Чили вместе с кайенским перцем давно славятся своими целебными свойствами благодаря капсаицину. Недавние исследования показали, что это вещество помогает лицам, страдающим от лишнего веса, нормализовать массу тела. Даже 10 мг приправы, посыпанной на блюдо, может давать такой эффект, а также она снижает количество жировой ткани на животе, и снижает аппетит.

Кайенский перец, имбирь и чеснок вместе с другими зимними пряностями помогают людям избежать сезонных недугов


Об эффективном лечении имбирем люди знали давно, потому что он помогает успокоить артрит, ревматизм и мышечные боли. Также пряность используется для лечения больного горла и высокого давления. Растение борется со старческим слабоумием, недугами нервной системы и лихорадкой, а также успешно используется врачами при диабете, астме и зубной боли. Ученые доказали, что привычная специя стала панацеей от болезней ЖКТ, куда входят запоры, отрыжка, вздутие живота, а также тошнота и рвота. Она не дает возможности вызывать раздражение слизистой оболочки после употребления НСПС, но еще уничтожает инфекцию, вызывающую язву органа. Благодаря наличию антиоксидантов происходит нейтрализация свободных радикалов, где кислород не дает возможности разрушаться жировым веществам. Кроме того, имбирь полезен для беременных женщин, избавляя их от токсикоза на ранних сроках.

Кайенский перец, имбирь и чеснок вместе с другими зимними пряностями помогают людям избежать сезонных недугов


Чеснок хозяйки постоянно используют в виде приправы, но он отлично справляется с недугами дыхательной системы, убирая кашель и избавляя от заложенности носа. В зимнее время природный целитель стал незаменимым помощником при простуде и гриппе, но еще он имеет противовоспалительные свойства. Во время исследований ученые выяснили, что в продукте есть аллицин, подавляющий бактерии и вирусы, после чего порекомендовали употреблять его в свежем виде. Несмотря на свой аромат, он отлично может восстановить здоровье при добавлении в различные блюда. Также было отмечено, что все пряности содержат в себе тысячи ценных веществ, способных помочь здоровью людей. Они не теряют своих свойств даже в засушенном виде, а потому можно использовать не только семена растений, но и корни вместе с листьями или ягодами. Особым успехом они пользуются в восточных странах, описанные в трактатах медиков, а современному человеку стоит обратить больше внимания на качества незаметных помощников, ставших альтернативой дорогим препаратам искусственного происхождения.
dzen / Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:05
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