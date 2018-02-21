В Израиле успешно завершена симуляция проживания на "марсианской" базе
Как сообщает Министерство науки и технологий Израиля, эксперимент симуляции пребывания астронавтов в условиях «марсианской» базы проведен успешно. Шесть участников провели четыре дня в пустыне Негев на юге страны, дабы прочувствовать сухую атмосферу Марса.
Симуляция условий сухой среды Марса под названием D-MARS прошла успешно. Шестеро добровольцев из числа израильских ученых в течение четырех дней пребывали в отдаленном регионе Мицпе-Рамон, где климат и геология особенно приближены к марсианским условиям. Исследователи жили в специальных боксах, выращивали растения, проводили эксперименты и даже «на поверхность» выходили в защитных скафандрах.
Симуляция условий сухой среды Марса под названием D-MARS прошла успешно. Шестеро добровольцев из числа израильских ученых в течение четырех дней пребывали в отдаленном регионе Мицпе-Рамон, где климат и геология особенно приближены к марсианским условиям. Исследователи жили в специальных боксах, выращивали растения, проводили эксперименты и даже «на поверхность» выходили в защитных скафандрах.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 07:45