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В Израиле успешно завершена симуляция проживания на "марсианской" базе

Как сообщает Министерство науки и технологий Израиля, эксперимент симуляции пребывания астронавтов в условиях «марсианской» базы проведен успешно. Шесть участников провели четыре дня в пустыне Негев на юге страны, дабы прочувствовать сухую атмосферу Марса.

В Израиле успешно завершена симуляция проживания на "марсианской" базе


Симуляция условий сухой среды Марса под названием D-MARS прошла успешно. Шестеро добровольцев из числа израильских ученых в течение четырех дней пребывали в отдаленном регионе Мицпе-Рамон, где климат и геология особенно приближены к марсианским условиям. Исследователи жили в специальных боксах, выращивали растения, проводили эксперименты и даже «на поверхность» выходили в защитных скафандрах.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 07:45
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