В Израиле успешно завершена симуляция проживания на "марсианской" базе

Симуляция условий сухой среды Марса под названием D-MARS прошла успешно. Шестеро добровольцев из числа израильских ученых в течение четырех дней пребывали в отдаленном регионе Мицпе-Рамон, где климат и геология особенно приближены к марсианским условиям. Исследователи жили в специальных боксах, выращивали растения, проводили эксперименты и даже «на поверхность» выходили в защитных скафандрах.