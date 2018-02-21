Ученые: Постоянное вздутие живота свидетельствует про возможный рак яичников у женщин

Эксперты отмечают, что в случае постоянного вздутия живота девушкам следует обратиться к медицинскому специалисту. Экспертами проведён опрос, в котором участвовало свыше 1 100 женщин. В ходе опроса было усыновлено, что при вздутии живота респонденты скорее поменяют рацион своего питания, чем пойдут к медицинскому специалисту. Женщины чаще всего исключают молочные продукты либо товары, которые содержат глютен. Они также садятся на диету, употребляют чай с мятой либо пробиотические йогурты.Из прошлых исследований следовало, что одна из пяти представительниц слабого пола знает, что это может быть основным симптомом рака яичников. При вздутии живота 34 процента респондентов сразу обращаются к медицинским специалистам.