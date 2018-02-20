Анфиса Чехова не испытывала удовольствия от свиданий в молодости из-за неуверенности в себе

Девушка приходила к кавалерам с ярким макияжем в нарядных платьях, а также сильно кокетничала и нередко соглашалась на поцелуй, даже не будучи готовой к такой ситуации. Потом Анфиса Чехова испытывала напряжение и не любила ходить на встречи, пока не осознала, что она должна общаться с интересными людьми и получать от этого удовольствие.Подписчики поддержали мнение звезды и вспомнили свою юность, когда много времени было потрачено на ненужных особ. Многие фанаты пожалели, что этому нельзя научиться в школе, а мудрость приходит со временем, но всегда нужно оставаться собой и не бояться чужого мнения по поводу поведения или сказанных слов.