АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шумеры: Древняя цивилизация мудрецов и ее изобретения до сих пор остаются загадкой для ученых
EUR 69.89 USD 56.52
Курс валют на 21.02.2018

Анфиса Чехова не испытывала удовольствия от свиданий в молодости из-за неуверенности в себе

Ведущая решила рассказать поклонникам историю из своей личной жизни, опубликовав сообщение в Instagram. Анфиса Чехова не испытывала удовольствия от свиданий в молодости из-за неуверенности в себе.

Девушка приходила к кавалерам с ярким макияжем в нарядных платьях, а также сильно кокетничала и нередко соглашалась на поцелуй, даже не будучи готовой к такой ситуации. Потом Анфиса Чехова испытывала напряжение и не любила ходить на встречи, пока не осознала, что она должна общаться с интересными людьми и получать от этого удовольствие.

Анфиса Чехова не испытывала удовольствия от свиданий в молодости из-за неуверенности в себе


Подписчики поддержали мнение звезды и вспомнили свою юность, когда много времени было потрачено на ненужных особ. Многие фанаты пожалели, что этому нельзя научиться в школе, а мудрость приходит со временем, но всегда нужно оставаться собой и не бояться чужого мнения по поводу поведения или сказанных слов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Третьяковскую галерею объединят со зданием ЦДХ в
Алексей Серебряков назвал главные претензии к
В Екатеринбурге живодер после убийства собак
Составили расписание главных презентаций MWC 2018
Ученые: Постоянное вздутие живота свидетельствует
Эксперты обнаружили, что в больших городах люди
Эксперты представили в высоком разрешении
Российские физики собираются защитить Землю от
Чехлы для Nokia 9 от Tudia подтвердили наличие
Ученые нашли новые мишени противомалярийного
Кристофер Нолан не претендует на место режиссера
SsangYong показал изображения нового концепта
Индия успешно испытала баллистическую ракету
Ученые разработали лазер для безопасной
Саммит G20 2019 года пройдет в Осаке
Первый двигатель для ракеты «Союз-5» будет готов
Появилось первое изображение новой версии Kia
В подводных пещерах на полуострове Юкатан найдены
Компания Archos анонсировала выпуск первого
Социальные сети не мешают учебе школьников –
В Прикамье дети катались с горки вместе с
Новый суперкар Ferrari рассекретили перед
На Первом канале сообщили о том, что Екатерина
Эксперты поделились, как вулканический пепел
Ученые: Суша покрылась растениями намного раньше,
«Бездомный полк» в День сил спецопераций вместе
Продукты для космонавтов на МКС будут упаковывать
Ученые: Разгадана технология строительства
Ольга Бузова покоряет своим творчеством Воронеж
В Москве во время ремонта квартиры был обнаружен
Просмотреть все новости