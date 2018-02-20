В подводных пещерах на полуострове Юкатан найдены скелеты древних ленивцев и скульптуры майя – Ученые

В те времена уровень воды зависел от сезона и перепадов погоды, так что животные вместе с людьми, находящиеся в данном месте, не могли выйти на поверхность и умирали из-за затопленного входа. Сейчас останки позволят специалистам познакомиться с жизнью людей, а также в слоях почвы были замечены скелеты медведей и слоноподобных особей, исчезнувших с лица земли.Также здесь сохранились следы народа, использовавшего пещеры для различных ритуалов. Кроме наскальных рисунков и костей жертв была замечена маска жреца и фигурки богов. Артефакты отлично сохранились под водой, но это только малая часть исторического наследия, спрятанного на 347 - километровом маршруте.