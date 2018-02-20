Ученые: Для профилактики и борьбы с онкологией можно использовать низко-аспаргиновую диету
Шотландские ученые раньше доказали, как низкий уровень серина и глицина замедляет развитие онкологии кишечника. Сейчас они выяснили, что для профилактики и борьбы с недугом можно использовать низко-аспаргиновую диету.
Во время опытов на грызунах было замечено, что при таком питании и соответствующих препаратах особи имели возможность бороться с раком молочной железы. Остальные собратья прожили две недели из-за быстрого распространения патологии по организму. Недуг можно вылечить на ранних стадиях развития, но аспарагиновая кислота становится виновником негативных процессов.
Она находится в спарже, а также список пополнили креветки с мидиями и мясом птицы, но еще элемент можно найти в некоторых продуктах. Ученые в будущем собираются разработать питье, помогающее уменьшить его уровень, но пока продолжают исследования в данном направлении, как сообщает politexpert.net.
Во время опытов на грызунах было замечено, что при таком питании и соответствующих препаратах особи имели возможность бороться с раком молочной железы. Остальные собратья прожили две недели из-за быстрого распространения патологии по организму. Недуг можно вылечить на ранних стадиях развития, но аспарагиновая кислота становится виновником негативных процессов.
Она находится в спарже, а также список пополнили креветки с мидиями и мясом птицы, но еще элемент можно найти в некоторых продуктах. Ученые в будущем собираются разработать питье, помогающее уменьшить его уровень, но пока продолжают исследования в данном направлении, как сообщает politexpert.net.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:10