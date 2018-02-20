Особые гены помогают летучим мышам-вампирам питаться кровью

Международная группа биологов под руководством профессора из Копенгагенского университета провела секвенирование генома летучих мышей, определив эволюцию данного вида животных. Некоторые виды вампиров питаются кровью птиц, хотя кишечник животных уже приспособился для поглощения человеческой крови и включения ее в рацион.Для высасывания крови летучие мыши отрастили клыки, а на носу появились инфракрасные рецепторы для поиска добычи. В слюне животных образовались вещества, препятствующие быстрой сворачиваемости крови. При этом кишечник вампиров научился выводить излишнюю мочевину и воду, отмечают ученые.