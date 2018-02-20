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Анна Калашникова тяжело переживает, что отец ее ребенка не принимает участия в его жизни

Анна Калашникова переживает за то, что отец ее ребенка отсутствует в их жизни.

Анна Калашникова тяжело переживает, что отец ее ребенка не принимает участия в его жизни


Исполнительница и модель Анна Калашникова стала участницей передачи «На самом деле». Перед этим девушка прошла детектор лжи и теперь хочет поведать об отце ее наследника Данила. Папа ребенка проживает за границей и не делает попыток к общению со своим сыном.

Анна рассказала, что переживает за мальчика. Она считает, что сыну необходимо наличие папы. Калашникова все еще надеется, что ее экс возлюбленный когда-нибудь появится в их жизни. Рассказывая об этом, на ее глазах наворачивались слезы.

Девушка желает, чтобы он посмотрел на них и может быть захотел общаться. Она сожалеет, что никак не может этому поспособствовать. Ведь мужчина живет в другой стране и чужой жизнью. Хотя бы раз ей хотелось, чтобы он взглянул на Данила и понял, что у него замечательный ребенок.

Сейчас исполнительница счастлива в новых отношениях. Ее избранник состоятельный мужчина. Он без конца балует свою возлюбленную шикарными презентами, например, машиной «Бентли», которая стоит 20 миллионов рублей.

В их жизни также были неприятности, в 2017 году модель потеряла ребенка. У Данила должна была появиться младшая сестричка.


dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 08:20
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