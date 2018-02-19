Ученые выявили следы аборигенов народа Taíno в современных народах Карибских островов

Исследователи смогли использовать зуб женщины, найденной в пещере на острове Элеутера на Багамах, чтобы упорядочить первый полный древний человеческий геном из Карибского моря. Женщина жила между 8 и 10 веками, по крайней мере за 500 лет до того, как Колумб совершил высадку на Багамах.Результаты дают беспрецедентную информацию о генетическом составе Taíno - ярлыка, обычно используемого для описания коренных народов этого региона. Это включает в себя первые четкие доказательства того, что между коренными народами Карибского бассейна и современными общинами, проживающими в регионе сегодня, наблюдается определенная степень преемственности. Новое исследование, наконец, дает конкретные доказательства того, что коренные народы в регионе сохранились до наших дней.Сравнивая древний багамский геном с современными пуэрториканцами, исследователи обнаружили, что они более тесно связаны с древним Taíno, чем любая другая группа коренных народов Америки. Тем не менее они утверждают, что эта характеристика вряд ли будет исключительной только для пуэрториканцев и убеждена в том, что в будущих исследованиях будет выявлено сходное генетическое наследие в других сообществах Карибского бассейна.Выводы, вероятно, будут особенно важны для людей в Карибском бассейне и в других местах, которые долгое время заявляли о наследии тайского наследия, несмотря на некоторые исторические рассказы, неточно маркирующие их «вымершими». Такие искажения подвергались серьезной критике со стороны историков и археологов, а также самих потомков, но до сих пор им не хватало четких генетических доказательств в поддержку их дела.