Шумеры: Древняя цивилизация мудрецов и ее изобретения до сих пор остаются загадкой для ученых

В долине Месопотамии раньше жили семиты, занимающиеся скотоводством, но их быстро изгнали с территории пришельцы, называющие себя черноголовыми людьми. Они также считали родной язык благородным и единственным, наречием, пригодным для населения планеты, вот только как он звучал в реальности – никому неизвестно. Впервые о шумерах стало известно в 4 веке до нашей эры, так что возможно, они попали сюда благодаря рекам. Первые поселения были возле слияния Тигра и Евфрата, несущих из гор потоки минеральных солей и ила в своих водах. Потому почва в этой местности прекрасно подходила для сельского хозяйства. Тогда в водоемах было полно рыбы, и животные охотно приходили к ним на водопой. Благодаря лугам скот не нуждался в траве, однако частые паводки существенно усложнили жизнь новым хозяевам земли. Они всегда возникали непредсказуемо и причиняли ущерб жителям, становясь для них настоящей катастрофой, но также стали причиной рождения новой цивилизации.Большая часть времен года проходила под палящими лучами солнца, сменяющегося песчаными бурями. Осеннее и зимнее время превращало этот уголок мира в пустыню, так что весенние воды превращали землю в рай, и нашли отражение в легендах о битве добра и зла. Когда боги решили уничтожить людей, только один из них явился во сне к царю, приказав ему построить огромный корабль. Туда нужно было перевести всех животных и его семью, а дальше наступило время потопа, но пассажирам удалось спастись от страшной смерти, постигшей их земляков. Через шесть дней все стихло, и людям можно было выйти на сушу, чтобы принести жертвы небесам. Тронутые такой верой небожители даровали правителю и его супруге бессмертие. Такой сюжет перекликается с библейскими источниками и возможно попал в них из культурного наследия шумеров.Самым парадоксальным событием стало открытие цивилизации. Вместо археологов ее заметили лингвисты во время исследования табличек с клинописью. К этой сенсации 19 века были причастны британские и французские сотрудники консульства, также бывшие профессиональными разведчиками. Когда офицеру Генри Роулинсону удалось срисовать Бехинстунские письмена, высеченные на скале, он заметил в ней персидский, эламский и вавилонский язык. На протяжении девяти лет человек занимался расшифровкой, после чего смог предъявить ученым доказательства существования неизвестного народа в древности. Затем к нему присоединились коллеги, нашедшие эпос о Гильгамеше. Это случилось благодаря работе гравера Джорджа Смита, являющегося сотрудником Британского музея. Он заметил отрывки, повествующие о подвигах героя, но полный текст отсутствовал.Находки стали сенсацией и привлекли внимание британских ученых, а газеты даже стали предлагать немалые деньги тому, кто найдет пропавшие таблички. В результате виновнику события пришлось лично ехать в страну древних шумеров, где были недостающие части их предания. После столь удачного совпадения стали распространяться слухи, что эти артефакты были сделаны аферистами, а загадочной цивилизации никогда не существовало раньше. Однако французскому сотруднику консульства Эрнесту де Саржаку в 1877 году удалось во время исследования Телло заметить странную статую, после чего во время раскопок были извлечены различные фигурки вместе с глиняными таблицами, украшенными интересными орнаментами. Среди них находилось изображения жреца народа, подарившего миру письменность. Шумеры не имели единой страны, а объединялись с помощью городов, становившихся небольшими аналогами. Общими для них были культура вместе с языком и религией, но это не мешало соплеменникам воевать друг с другом, обмениваться товарами или строить свои сооружения.Каждое место кроме трех царей поклонялось своему богу, но все небожители создали человека из глины с собственной кровью. Потому жители делали обожженные кирпичи, чтобы вспоминать об умерших родственниках, питающихся в ином мире пылью и этим компонентом. Традиции мудрецов были подхвачены вавилонянами и ассирийцами, но еще местные умельцы изобрели колесо, после чего уделили внимание ирригационным системам. Даже налог у древних людей был прогрессивным в то время, потому что богачи вносили в казну намного больше средств, чем бедные соотечественники. Шумеры кроме агротехнического календаря оставили потомкам питомники рыб и научили защищать леса, а также у них были библиотеки, школы и собственные газеты. Народ изучал космогонию и космологию, написал много пословиц с афоризмами и устраивал литературные диспуты. Деньги тоже придумала загадочная цивилизация вместе с социальными реформами и первыми рецептами медиков.Врачебное искусство пришельцев было на большой высоте. В текстах есть описания различных процедур и операций, включая катаракту, а также люди выращивали мак в качестве болеутоляющего средства. Клинопись стала основой для создания книг и различных документов, но все вышеперечисленные события произошли 50 веков назад. Последним ударом для светил науки стали старинные рецепты пива, изготовленного российскими пивоварами, так как этот напиток тоже был изобретен исчезнувшей с лица земли расой.