Эксперты: Почему нельзя доверять свои данные смартфонам и интернет-сервисам

Такое влияние будет объяснено тем, что компании начнут получать личную информацию о пользователях, которые пользуются продуктами компании. Об этом уже сегодня свидетельствует увеличение используемых голосовых помощников.Используя ИИ и полученные данные, компании смогут получить полный портрет личности человека, а значит, и предугадать его дальнейшего поведения. Самое интересное, что пользователи сами размещают свою личную информацию на своих страницах в социальных сетях. Крупные компании, таким образом, получают мощные рычаги в сфере экономики и политики.