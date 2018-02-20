Эксперты: Почему нельзя доверять свои данные смартфонам и интернет-сервисам
Специалисты провели исследования и выяснили, почему нельзя доверять свои данные и секреты смартфонам и любым интернет-сервисам. Эксперт по программам для работы с ИИ Энди Петра уверен, что в ближайшее время влияние крупных компаний в Интернете станет настолько масштабным, что каждые компании будут владеть информацией о многих людях и властвовать над ними.
Такое влияние будет объяснено тем, что компании начнут получать личную информацию о пользователях, которые пользуются продуктами компании. Об этом уже сегодня свидетельствует увеличение используемых голосовых помощников.
Используя ИИ и полученные данные, компании смогут получить полный портрет личности человека, а значит, и предугадать его дальнейшего поведения. Самое интересное, что пользователи сами размещают свою личную информацию на своих страницах в социальных сетях. Крупные компании, таким образом, получают мощные рычаги в сфере экономики и политики.
Такое влияние будет объяснено тем, что компании начнут получать личную информацию о пользователях, которые пользуются продуктами компании. Об этом уже сегодня свидетельствует увеличение используемых голосовых помощников.
Используя ИИ и полученные данные, компании смогут получить полный портрет личности человека, а значит, и предугадать его дальнейшего поведения. Самое интересное, что пользователи сами размещают свою личную информацию на своих страницах в социальных сетях. Крупные компании, таким образом, получают мощные рычаги в сфере экономики и политики.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 00:00