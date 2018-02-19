АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Хвостатые звезды: Кометы несли с собою благословение или проклятие, связанное со значительными событиями в мире
EUR 69.90 USD 56.34
Курс валют на 20.02.2018

Археологи нашли в Мексике древний город с пирамидами размером с Манхэттен

В Мексике был найден древний город с настоящими пирамидами. Археологи сообщили, что размер древнего города можно сравнить с территорией Манхеттэна. Найденный город назвали Ангамуко, на его территории было найдено более 40 тыс. разнообразных зданий.

Археологи исследовали местность, где проживает племя Пурепеча, которые считаются бывшими соседями ацтеков. Чтобы найти артефакты археологи использовали лазерный радар.
Археологи нашли в Мексике древний город с пирамидами размером с Манхэттен

Конечно, племя Пурепеча не было таким известным как ацтеки, но именно они населяли территорию Мексики в 16 веке. Столицей древнего государства называли город Цинцунцан, стоящий на берегу озера Пацкуаро. После исследования археологи рассказали, что территория древнего города составляла 26 кв. км, а прекратил свое существование он после извержения вулкана.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 22:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети опубликовано рендер смартфона Nokia 10
Apple раскрывает секреты основных изменений в
В июле заработает единая биометрическая система
Жареные блюда быстро выводят жидкость из
За последний месяц изменение расценок произошло у
Ученые: Утрата биоразнообразия повышает риск
SpaceX Falcon Heavy может помочь в добыче
Эксперты: Почему нельзя доверять свои данные
Ученые выявили следы аборигенов народа Ta&#237;no
В интернете распространили "фейки" о смерти
Дана Борисова опубликовала в Instagram фото
Появления беспилотников ожидает 61% земного
Ученые разработали "черный ящик" для клеток
Беременная защитница Дианы Шурыгиной обнародовала
«Евросеть» внедряет услугу обмена старых
Эксперты: Бумажными самолетами будут управлять с
В ТОП-5 в России по продажам люксовых авто с
Археологи нашли в Мексике древний город с
Пользователи сетей раскритиковали игры Владимира
В Великобритании водители экскаваторов играют в
Новая ОС Windows 10 ARM оказалась "отвратительной"
Руководство бренда Jaguar хочет кроссовера E-Pace
Компания Revean будет продавать дешевые перчатки
В 2017 году петербургский автозавод Nissan
Светлана Лобода прокомментировала слухи о своей
Появилась первая фотография нового Porsche 911
Эксперты составили рейтинг приложений, из-за
Стала известна стоимость седана Audi A8 для
Российские ученые через 10 лет презентуют
Рязанский министр Вячеслав Меньшов “зачитал рэп”
Просмотреть все новости