Археологи нашли в Мексике древний город с пирамидами размером с Манхэттен

Археологи исследовали местность, где проживает племя Пурепеча, которые считаются бывшими соседями ацтеков. Чтобы найти артефакты археологи использовали лазерный радар.Конечно, племя Пурепеча не было таким известным как ацтеки, но именно они населяли территорию Мексики в 16 веке. Столицей древнего государства называли город Цинцунцан, стоящий на берегу озера Пацкуаро. После исследования археологи рассказали, что территория древнего города составляла 26 кв. км, а прекратил свое существование он после извержения вулкана.