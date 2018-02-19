Археологи нашли в Мексике древний город с пирамидами размером с Манхэттен
В Мексике был найден древний город с настоящими пирамидами. Археологи сообщили, что размер древнего города можно сравнить с территорией Манхеттэна. Найденный город назвали Ангамуко, на его территории было найдено более 40 тыс. разнообразных зданий.
Археологи исследовали местность, где проживает племя Пурепеча, которые считаются бывшими соседями ацтеков. Чтобы найти артефакты археологи использовали лазерный радар.
Конечно, племя Пурепеча не было таким известным как ацтеки, но именно они населяли территорию Мексики в 16 веке. Столицей древнего государства называли город Цинцунцан, стоящий на берегу озера Пацкуаро. После исследования археологи рассказали, что территория древнего города составляла 26 кв. км, а прекратил свое существование он после извержения вулкана.
Археологи исследовали местность, где проживает племя Пурепеча, которые считаются бывшими соседями ацтеков. Чтобы найти артефакты археологи использовали лазерный радар.
Конечно, племя Пурепеча не было таким известным как ацтеки, но именно они населяли территорию Мексики в 16 веке. Столицей древнего государства называли город Цинцунцан, стоящий на берегу озера Пацкуаро. После исследования археологи рассказали, что территория древнего города составляла 26 кв. км, а прекратил свое существование он после извержения вулкана.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 22:50