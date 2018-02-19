Ученые: На Земле наблюдается магнитная буря
Специалистам удалось заметить, что на данный момент на Земле происходит слабая магнитная буря. На сайте физического института им. Лебедева ученые опубликовали информацию, что магнитная буря началась сегодня в шесть часов утра.
Специалисты сообщили, что начиная с выходных, была замечена небольшая активность магнитного поля. Считается, что подобные изменения связаны с ростом скорости солнечного света. За последние три дня скорость возросла до 600 км в секунду.
На сайте также сказано, что сегодняшняя магнитная буря считается минимальной и оценивается на один балл по пятибалльной шкале. Такое явление может повлиять на управление космическими аппаратами, но специалисты уверены, что в ближайшие часы состояние магнитного поля стабилизируется.
Также на сайте отмечается, что это уже вторая магнитная буря в 2018 году. Первая произошла 15 января.
Специалисты сообщили, что начиная с выходных, была замечена небольшая активность магнитного поля. Считается, что подобные изменения связаны с ростом скорости солнечного света. За последние три дня скорость возросла до 600 км в секунду.
На сайте также сказано, что сегодняшняя магнитная буря считается минимальной и оценивается на один балл по пятибалльной шкале. Такое явление может повлиять на управление космическими аппаратами, но специалисты уверены, что в ближайшие часы состояние магнитного поля стабилизируется.
Также на сайте отмечается, что это уже вторая магнитная буря в 2018 году. Первая произошла 15 января.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 18:48