Ученые: На Земле наблюдается магнитная буря

Специалисты сообщили, что начиная с выходных, была замечена небольшая активность магнитного поля. Считается, что подобные изменения связаны с ростом скорости солнечного света. За последние три дня скорость возросла до 600 км в секунду.На сайте также сказано, что сегодняшняя магнитная буря считается минимальной и оценивается на один балл по пятибалльной шкале. Такое явление может повлиять на управление космическими аппаратами, но специалисты уверены, что в ближайшие часы состояние магнитного поля стабилизируется.Также на сайте отмечается, что это уже вторая магнитная буря в 2018 году. Первая произошла 15 января.