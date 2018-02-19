Ученые объяснили, когда Земля станет плоской
Армия адептов Общества плоской Земли продолжает пополняться с геометрической прогрессией. Сторонники теории уверены, что мировые ученые в разных областях скрывают об общественности страшную правду о настоящей форме нашей планеты.
Ученые не отрицают, что Земля на самом деле не имеет форму шара, однако она и не плоская. Наша планета имеет форму эллипса из-за скорости вращения. Космологи объясняют, что приплюснутость нашей планеты зависит от скорости ее вращения вокруг своей оси. Отмечается, что чем быстрее она будет вращаться, тем более приплюснутой будет становиться ее форма. Однако в последние несколько десятилетий Земля замедлила свое вращение, отмечают ученые, сообщает "ToDay News Ufa".
Для того, чтобы наша планета стала плоской, согласно верованиям Общества плоской Земли, ей нужно ускорить свое вращение в несколько десятков раз. Однако в таком случае выживание человечества станет невозможным.
Ученые не отрицают, что Земля на самом деле не имеет форму шара, однако она и не плоская. Наша планета имеет форму эллипса из-за скорости вращения. Космологи объясняют, что приплюснутость нашей планеты зависит от скорости ее вращения вокруг своей оси. Отмечается, что чем быстрее она будет вращаться, тем более приплюснутой будет становиться ее форма. Однако в последние несколько десятилетий Земля замедлила свое вращение, отмечают ученые, сообщает "ToDay News Ufa".
Для того, чтобы наша планета стала плоской, согласно верованиям Общества плоской Земли, ей нужно ускорить свое вращение в несколько десятков раз. Однако в таком случае выживание человечества станет невозможным.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 18:43