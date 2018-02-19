Американские эксперты обвинили власти страны в сокрытии информации о силе землетрясений Йеллоустоуна

Специалисты уверены, что сейсмологи оценили недавнюю активность по заниженной шкале, хотя она в реальности составила 5 баллов. Также многие туристы видят возникновение глубоких провалов из-за природных факторов. Эти события сильно настораживают ученых, считающих, что власти просто не хотят вызывать панику среди населения, хотя осведомлены о негативной ситуации.Многие люди отметили, что при отключении датчиков, показывающих важные сведения, стоит действительно готовиться к катастрофе. Сейчас данный регион имеет эпицентры колебаний на 13-километровом расстоянии от населенных пунктов, а также точки находятся на глубине 11 км.