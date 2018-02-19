«Роскосмос» рассмотрит идею приватизации российского сегмента МКС

Специалисты считают, что передача государственного модуля МКС во владения частного подразделения «S7 космические транспортные системы» является вполне приемлемым продолжением для российской программы по изучению космического пространства. Таким образом, срок существования российского сегмента МКС может продлиться дольше, чем до 2024 года.На данный момент уже известно, что представители группы компаний S7 подготовили все необходимые документы. В свою очередь сотрудники корпорации «Роскосмос» намерены в ближайшее время рассмотреть это предложение.Напомним, что сроки по договору между участниками проекта МКС истекают в конце этого года.