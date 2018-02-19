Ученые: Человек во время авиакатастрофы не чувствует болевых ощущений из-за быстроты событий

Головной мозг не способен быстро передать информацию телу, когда происходит взрыв, но люди осознают приближение смерти. Благодаря защитному механизму органа у них еще теплится надежда, что все обойдется и опасности не возникнет.Также ученый отрицает возникновение интуиции перед посадкой на воздушный транспорт, потому что нельзя заранее предугадать, чем может закончиться данный рейс. Невозможно обмануть внутренний “компьютер” в момент трагедии, представляя ситуацию в ином свете.