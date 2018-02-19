Ученые: Человек во время авиакатастрофы не чувствует болевых ощущений из-за быстроты событий
Во время интервью с журналистами Сергей Савельев сообщил об ощущениях человека во время авиакатастрофы. Российский ученый отметил, что он не чувствует болевых ощущений из-за быстроты событий.
Головной мозг не способен быстро передать информацию телу, когда происходит взрыв, но люди осознают приближение смерти. Благодаря защитному механизму органа у них еще теплится надежда, что все обойдется и опасности не возникнет.
Также ученый отрицает возникновение интуиции перед посадкой на воздушный транспорт, потому что нельзя заранее предугадать, чем может закончиться данный рейс. Невозможно обмануть внутренний “компьютер” в момент трагедии, представляя ситуацию в ином свете.
Головной мозг не способен быстро передать информацию телу, когда происходит взрыв, но люди осознают приближение смерти. Благодаря защитному механизму органа у них еще теплится надежда, что все обойдется и опасности не возникнет.
Также ученый отрицает возникновение интуиции перед посадкой на воздушный транспорт, потому что нельзя заранее предугадать, чем может закончиться данный рейс. Невозможно обмануть внутренний “компьютер” в момент трагедии, представляя ситуацию в ином свете.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:20