В дилерских центрах США появились первые автомобили BMW X2

На рынке Соединённых Штатов автомобиль BMW X2 предлагается с турбированным силовым агрегатом TwinPower Turbo объёмом 2,0 литра производительностью 228 лошадиных сил. Работает двигатель на пару со стандартной 8-ступенчатой коробкой передач Steptronic. Для автомобиля будет доступен опциональный пакет M Sport X, в него входят 19-дюймовые колёсные диски и цвет кузова Frozen Grey.Продажи нового автомобиля BMW X2 начнутся весной текущего года по цене от 40 000 долларов. Накануне появилась информация о том, что на рынке США также появится в продаже переднеприводная модификация автомобиля, её стоимость будет несколько ниже, что безусловно порадует покупателей.