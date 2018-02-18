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В дилерских центрах США появились первые автомобили BMW X2

В дилерских центрах Соединённых Штатов появились первые автомобили BMW X2, которые скоро поступят в продажу. В штате Калифорния на парковке Century West BMW были запечатлены первые экземпляры новинки.

В дилерских центрах США появились первые автомобили BMW X2


На рынке Соединённых Штатов автомобиль BMW X2 предлагается с турбированным силовым агрегатом TwinPower Turbo объёмом 2,0 литра производительностью 228 лошадиных сил. Работает двигатель на пару со стандартной 8-ступенчатой коробкой передач Steptronic. Для автомобиля будет доступен опциональный пакет M Sport X, в него входят 19-дюймовые колёсные диски и цвет кузова Frozen Grey.

Продажи нового автомобиля BMW X2 начнутся весной текущего года по цене от 40 000 долларов. Накануне появилась информация о том, что на рынке США также появится в продаже переднеприводная модификация автомобиля, её стоимость будет несколько ниже, что безусловно порадует покупателей.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 18:30
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